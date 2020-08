Diretor técnico do Santos não concorda com a saída de Jesualdo Ferreira e pede a demissão

A imprensa brasileira noticia esta quinta-feira que William Thomas, diretor técnico do Santos, pediu a demissão por não concordar com o despedimento de Jesualdo Ferreira.





William Thomas era considerado o homem forte do futebol do 'peixe' e estava no clube desde 2019, onde chegou por indicação de Paulo Autuori.Responsável pela contratação do treinador português, tendo conduzido todas as negociações, o diretor técnico bateu com a porta por discordar com a forma como a situação foi conduzida, pois sempre defendeu que Jesualdo precisava de mais tempo.