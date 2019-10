Dirigente do Flamengo sobre Jorge Jesus: «Ele acorda, come e dorme futebol»

Com uma vantagem confortável na liderança do Brasileirão e a final da Taça Libertadores alcançada, Jorge Jesus está a deixar os responsáveis do Flamengo absolutamente rendidos. A dedicação do treinador português é agora alvo dos elogios de Bruno Spindel, diretor para o futebol."Ele viu que era um clube que lhe ia dar condições de trabalho para conseguir o que o move, que são os títulos. Ele acorda, come e dorme futebol. O que o move é conseguir o próximo título", disse o dirigente ao 'UOL Esporte'.Spindel elogia ainda a personalidade e os métodos do técnico de 65 anos. "É insatisfeito, inquieto e quer vencer tudo. O seu estilo de jogo corresponde à filosofia que o Flamengo espera. Foi uma escolha muito feliz", destaca.No entanto, ainda há quem desvalorize os méritos de Jesus. É o caso de Mano Menezes. O treinador do Palmeiras, segundo classificado no campeonato, considera que o Mengão, nesta altura, conseguiria resultados semelhantes com o antecessor do português. "Com estes jogadores, o Abel Braga também teria sucesso", frisa à ESPN Brasil. Por outro lado, o ex-jogador Rivaldo considera Jorge Jesus "um grande treinador", mas atribui os louros ao plantel. "Noventa por cento do êxito é fruto do trabalho dos jogadores. A participação do treinador é de 10%", conclui.À margem do tema, o Flamengo desloca-se hoje à casa do Goiás (23h00). Jorge Jesus não pode contar com o guarda-redes Diego Alves devido a lesão.