Discussões e fuga ao treino: detenção foi gota de água para São Paulo despedir guarda-redes

Ponto final! O São Paulo já anunciou ter tomado uma decisão quanto ao futuro de Jean, guarda-redes que tem contrato com o clube até dezembro de 2022 e que oi detido nos EUA depois de a mulher ter publicado vídeos a pedir socorro. O emblema brasileiro anunciou que vai rescindir o contrato do jogador mas só depois do período de férias. "Por questões legais que impedem qualquer iniciativa durante o período de férias, vigente neste momento, o clube tomará as medidas necessárias tão logo esta etapa se encerre", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube."O São Paulo reforça que vestir a camisa desta instituição representa vestir também valores dos quais jamais abrirá mão. O jogador de futebol é exemplo para a sociedade - forma opinião e influencia comportamento - e por isso tem de ter consciência daquilo que representa pelo que faz não só dentro, mas também fora de campo, e consequentemente da responsabilidade que carrega. O São Paulo não tolera e não admite episódios como os que foram noticiados hoje [ontem], de violência contra a mulher", pode ler-se no site do São Paulo.Ora a gota de água para acabar com a paciência do clube foi mesmo o episódio de violência doméstica, mas Jean tem já ul longo historial de confusões no clube. Lembra o 'Globoesporte' que o guarda-redes acumulou episódios polémicos desde que chegou ao São Paulo, em 2018, tendo mesmo chegado a ser afastado da equipa por ter abandonado um treino. Além disso, Jean teve atritos com outros jogadores, foi advertido por reclamar ficar no banco e por não ter sido convocado e foi expulso por ter provocado a claque de um rival.Jean, foi detido nos EUA depois de a mulher ter publicado vídeos a pedir socorro. Milena Bemfica relatou as agressões de que foi alvo em Orlando, onde a família passava férias:"Estou aqui em Orlando e vejam o que o Jean acabou de fazer comigo. Alguém que me ajude, o Jean acabou de me bater. Minha mãe, calma, eu estou bem. Mas olhem para isto. Jean, guarda-redes do São Paulo, olhem o que ele fez comigo. Quero justiça, quero justiça. Estou trancada na casa de banho e olhem o que ele fez".Este vídeo foi apagado e mais tarde Milena, com marcas das agressões no rosto, publicou outros a dar conta que já estava com as filhas noutro lugar.