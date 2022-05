Do Benfica até Mourinho: brasileiros dizem que Paulo Sousa recebe mensagens de solidariedade

Neto sai em defesa de Paulo Sousa e apelida Jorge Jesus de "crápula": «Nunca vi uma coisa tão suja» Neto sai em defesa de Paulo Sousa e apelida Jorge Jesus de "crápula": «Nunca vi uma coisa tão suja»

Jorge Jesus mostrou-se disponível para voltar a treinar o Flamengo e houve quem criticasse o antigo treinador do Benfica, considerando a declaração uma falta de respeito para com Paulo Sousa, o atual técnico do clube carioca.Comentadores e ex-jogadores já deram conta disso mesmo no Brasil, mas o 'Globoesporte' avança que Paulo Sousa tem recebido mensagens de solidariedade de treinadores, jogadores e dirigentes portugueses, brasileiros e argentinos.E uma das mensagens terá sido de José Mourinho, que no dia em que a Roma se apurou para a final da Conference League encontrou tempo para endereçar umas palavras de solidariedade ao treinador do Flamengo.A mesma publicação acrescenta ainda que houve profissionais do Benfica a contactar Paulo Sousa.O 'Globoesporte' avança também que Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e Vítor Pereira, técnico do Corinthians, que foram visados na conversa que Jesus teve com um jornalista do UOL, não gostaram, igualmente do que ouviram.Já no Flamengo houve pessoas que ficaram "chocadas" e "estupefactas" com as palavras de Jorge Jesus, que disse estar até ao próximo dia 20 disponível para voltar ao 'Mengão'.