Do "gramado" ao árbitro "impecável": Jorge Jesus avalia estreia 'à séria' pelo Flamengo

Jorge Jesus, que se tornou numa das grandes figuras deste mercado de verão, estreou-se oficialmente, ao fim de três semanas de trabalho, ao comando do Flamengo. O treinador português empatou na primeira mão dos quartos de final da Copa do Brasil em casa do At. Paranaense e não escondeu o desagrado pelo resultado."Não saio satisfeito com o empate, mas na primeira parte da eliminatória é um resultado que serve mais ao Flamengo", disse o técnico na conferência de imprensa, que ficou marcada pelo momento insólito em que o português ficou 'às escuras' Jesus deixou largos elogios à equipa e ainda aproveitou para enaltecer o trabalho do ex-treinador: "A equipa portou-se bem. O que é que mudou? Como é óbvio todos os treinadores têm ideias diferentes uns dos outros, mas eu vim encontrar um grupo de trabalho muito bem formado, que gosta de trabalhar e aprender e isso deve-se, não a mim, mas ao Abel Braga".Em relação à arbitragem, o técnico não poupou nos elogios: "O árbitro teve decisões boas e tudo o que foi decidido por ele e pela equipa de arbitragem esteve impecável", concluiu.