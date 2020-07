Do mistério com a equipa técnica aos autógrafos: os bastidores da saída de Jesus do Flamengo

A saída de Jorge Jesus do Flamengo foi acertada ontem. O técnico português almoçou com Marcos Braz, vice-presidente do clube. Durante esse encontro, os dois conversaram e definiram os pormenores da saída e a estratégia de comunicação a adotar. O Flamengo iria pronunciar-se primeiro, em comunicado oficial, e depois chegaria a publicação de Jorge Jesus, nas suas redes sociais. O que acabou por acontecer precisamente por esta ordem já durante a noite desta sexta-feira.





A imprensa brasileira revela agora que Jorge Jesus ainda teve tempo para se despedir dos funcionários do clube, a quem distribuiu algumas lembranças. Entregou livros da sua autobiografia assinados às pessoas com quem conviveu mais de perto no dia a dia no Rio de Janeiro durante o último ano.De acordo com o Globoesporte, a saída de Jorge Jesus do Flamengo foi de tal forma discreta e secreta, que nem a sua equipa técnica soube da decisão do técnico em regressar ao Benfica até as negociações estarem quase terminadas. A imprensa brasileira revela, por exemplo, que Márcio Sampaio, preparador físico da equipa de Jorge Jesus, tinha mudado de casa há pouco tempo no Rio de Janeiro. Também outro dos adjuntos do treinador português terá comprado uma casa e uma mota em São Paulo."Desde que o Benfica voltou à carga, Jorge Jesus não quis manifestar-se. Aos seus assessores, deixou claro no início que não gostaria de falar publicamente sobre o assunto. Em certo momento, chegou-se a preparar um comunicado oficial para ser partilhado nas suas redes sociais, mas, em cima da hora, o técnico vetou-o", escreve ainda o Globoesporte.