Do palco para o relvado: Gusttavo Lima investe em clube brasileiro

O popular cantor brasileiro Gusttavo Lima tornou-se sócio maioritário da SAD do Paranavaí, clube do interior do Paraná, que atualmente alinha na Segunda Divisão estadual.

Lima adquiriu 60 por cento do modesto clube e compromete-se a investir nos escalões de formação do emblema, assim como construir um plantel de qualidade para tentar a subida de divisão.