Domènec desvalorizou conquista da Libertadores pelo Flamengo de Jesus e jogadores não gostaram

Existem poucos treinadores capazes de resistir após uma goleada. Domènec Torrent não faz parte desse lote. O treinador espanhol, que até esta segunda-feira orientava o comando técnico do Flamengo, foi despedido após o Mengão registar a 5.ª derrota (em 20 jogos) no Brasileirão, na goleada 4-0 sofrida na visita ao terreno do Atlético Mineiro. Momentos após o despedimento, surgem já na imprensa brasileira alguns dos motivos que levaram a esta rutura entre treinador, jogadores e direção.

O jornalista Cahê Mota, do 'GloboEsporte', revela esta segunda-feira que foi também a postura do próprio técnico espanhol que levou ao "desgate" da relação com o plantel. De acordo com o repórter brasileiro, Domènec ter-se-á dirigido aos jogadores numa sessão de vídeo e dito que "viu jogos de 2019 e não seria todos os anos que seriam campeões na sorte", referindo-se à conquista da Libertadores, frente ao River Plate. Algo que não terá agradado ao plantel. Recorde-se que, na altura, o treinador do Flamengo era o português Jorge Jesus.