Domenec Torrent pede desculpa aos adeptos do Flamengo: «Foi uma derrota muito dolorosa»

Domenec Torrent era um homem desolado, depois da derrota pesada do Flamengo por 5-0 frente ao Independiente del Valle, naquele que foi o primeiro desaire do mengão na Taça Libertadores. O técnico espanhol deixou um pedido de desculpas aos adeptos do clube do Rio de Janeiro.





"Nós jogamos mais organizados na primeira parte, por isso só sofremos um golo. No segunda parte tentamos pressionar mais na frente. Foi uma derrota muito dolorosa e temos que pedir desculpas aos adeptos", disse Domenec Torrent, citado no site brasileiro Goal.Mauricio Isla falou igualmente aos jornalistas. O internacional chileno, citado pelo 'Gazetaesportiva', reconheceu a superioridade da equipa equatoriana e afirmou que o Flamengo tem de fazer mais e melhor, já olhando para o encontro de terça-feira frente ao Barcelona SC."O Independiente fez um grande jogo. Nós até tivemos oportunidades de golo, mas eles (Independiente) tiveram muitas. Temos que jogar melhor do que aquilo que fizemos hoje. Será um jogo muito difícil. Temos que nos preparar da melhor forma, descansar. Acho que ninguém gosta de perder 5-0, mas é continuar a trabalhar para melhorar", concluiu.