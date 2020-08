Domènec Torrent: «Todos sabem que tenho uma filosofia muito similar à de Jorge Jesus»

Domènec Torrent foi o técnico escolhido pela direção do Flamengo para suceder a Jorge Jesus e a apresentação do treinador espanhol, de 58 anos, no Mengão aconteceu no mesmo dia e quase à mesma hora em que o português era apresentado no Benfica. Coincidência ou não, mas o nome de Jorge Jesus foi várias vezes falado durante a conferência de apresentação de Domènec Torrent.





"Respeito muito Jorge Jesus, ganhou tudo com o Flamengo. Nós temos o nosso próprio estilo e pouco a pouco vamos impletamentar. Mas pouco a pouco, tem que se respeitar o trabalho de Jesus e jogadores, foi um projeto ganhador", referiu."Aos poucos colocamos o nosso próprio estilo, muito similar ao de Jorge Jesus, ofensivo, mas com pequenas diferenças. Tem que se respeitar quando um treinador é jogador, conheço Jesus quando trabalhava no Benfica e Sporting, parece um grande técnico. Queremos continuar a ganhar títulos, com o nosso próprio estilo", admitiu o treinador que horas antes tinha aterrado no Rio de Janeiro "Todos sabem que tenho uma filosofia muito similar ao treinador que estava trabalhando. Gosto do jogo ofensivo, prefiro ganhar de 4 a 3 do que 1 a 0. É importante para o Flamengo ganhar, ganhar e ganhar, mas para mim também importante como ganhar, não só ganhar. Na minha cabeça é importante que a torcida seja feliz. Um futebol ofensivo, bonito e ganhador. Essa é minha filosofia, por isso sou técnico. Muito ofensivo, ter a bola e ser protagonista. É o que tem que fazer quando se está num grande clube", explicou o treinador espanhol.Também Jorge Jesus, no Seixal, foi questionado sobre o seu sucessor , desejando-lhe as maiores felicidades.