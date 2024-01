Domingos Duarte perto do Flamengo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Domingos Duarte pode estar perto de trocar o Getafe pelo Flamengo. O 'The Athletic' garante que o clube carioca está em negociações pelo defesa português e conta fechar o negócio nos próximos dias. Lançado pelo Sporting, o central de 28 anos cumpre a sexta época no futebol espanhol. Já representou Deportivo e Granada e, em 2022, assinou por quatro épocas com o Getafe, somando 47 jogos desde então.