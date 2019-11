'Dona do Pedaço' deixa Flamengo-Vasco da Gama fora da grelha da Globo

Com o Flamengo a ter a possibilidade de conquistar o título do Brasileirão já no próximo domingo, a equipa de Jorge Jesus tem ainda mais atenções viradas para si. Ainda assim, as grelhas de televisão têm prioridades e escolhas para fazer e o facto é que o clássico da 34.ª jornada entre o Mengão e o Vasco da Gama, agendado para quarta-feira, dia 13, não vai ser transmitido na TV Globo por causa de uma... telenovela.





Segundo o Globoesporte, o encontro - que devia ser disputado dia 23, data em que o Flamengo estará a jogar a final da Taça Libertadores com o River Plate - estava na grelha da estação televisiva, mas a mudança de calendarização do jogo não levou a TV Globo a mudar a grelha original. Ou seja, com a novela 'A Dona do Pedaço' na reta final, a Globo decidiu manter o capítulo com 50 minutos de duração, como programado inicialmente.