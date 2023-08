Dor de cabeça para Abel Ferreira: Sauditas correm atrás de craque do Palmeiras

Rony é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores protagonistas do Palmeiras de Abel Ferreira. O avançado tem espalhado o perfume do seu futebol na formação do treinador português e esta temporada soma 41 encontros disputados com a camisa do Verdão, com 12 golos e 6 assistências.

Uma época de qualidade e que está a motivar o forte interesse do... futebol saudita. Os milhões daquele país têm servido para resgatar craques dos quatro cantos do globo e agora parece ser a vez de Rony, como destacou o seu agente, Hercules Jr., aos microfones da Rádio Liberal FM.

"Não posso falar muitas coisas, porque devo muito ao Palmeiras. O que posso afirmar é que o Rony tem propostas. Não uma... São mais de quatro clubes da Arábia Saudita que querem o Rony. Não posso falar mais", revelou o agente.