Dorival Júnior é o novo treinador do São Paulo: «Venho para um clube gigante»

O São Paulo anunciou Dorival Júnior como novo treinador da equipa principal de futebol. O técnico brasileiro estava desempregado desde que deixou o Flamengo no final do ano passado, saindo como campeão nacional. Agora, vai render Rogério Ceni, a pensar em melhorar a equipa."Venho para o São Paulo com esse objetivo, e ele não vai mudar. Venho para um clube gigante que, de repente, não vive o momento que merece, mas que pode voltar a ser em questão de meses, o que já foi. Tudo vai depender do trabalho, dedicação, de acreditarmos, de estarmos confiantes. Estou plenamente consciente do passo que estou a dar", frisou na apresentação o técnico, de 60 anos.