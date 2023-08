Dudu desfalca Palmeiras de Abel Ferreira: Avançado não joga mais este ano

Más notícias para o treinador Abel Ferreira no Palmeiras. A formação brasileira perdeu o avançado Dudu, a contas com lesões no menisco e uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador será submetido a uma cirurgia nas próximas semanas e iniciará a recuperação. O clube não divulgou o prazo para a realização do procedimento.

A grande dúvida prende-se agora com o nome que Abel Ferreira irá escolher para o lugar de Dudu. Jhon Jhon é uma possibilidade ou então deslocar o defesa-direito Maike para aquela posição e colocar Marcos Rocha na lateral.

Endrick, Breno Lopes, Luis Guilherme e até mesmo o avançado Rony (mudando-o de posição), podem ser alternativas.

O Palmeiras volta à ação esta quarta-feira pela Taça Libertadores, quando alinhar frente ao Deportivo Pereira. No primeiro encontro na Colômbia, o Verdão venceu por 4-0 e só uma grande surpresa tirará da equipa brasileira a possibilidade de estar pela quarta vez seguida numa meia-final desta competição.