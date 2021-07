Dudu regressa ao Palmeiras e vai usar '4+3' na camisola

O Palmeiras oficializou este sábado o regresso de Dudu, avançado que no último ano representou o Al-Duhail, do Qatar, e é reforço do plantel orientado pelo treinador português Abel Ferreira. E a apresentação do 'baixinho' de 29 anos fica desde já marcada por algo insólito: o número da camisola.





Na primeira passagem pelo Palmeiras, iniciada em 2015, Dudu jogava com o '7' mas agora o número já tem dono (Rony) e a solução encontrada foi a soma de dois algarismos. Assim, Dudu vai alinhar com '4+3' na camisola.Além de Dudu, o Palmeiras oficializou outro reforço que é também um regresso ao clube: o médio brasileiro Matheus Fernandes, recentemente despedido pelo Barcelona e que tinha deixado o Brasil em janeiro do ano passado a troco de 7 milhões de euros. Agora regressa a custo zero e Abel Ferreira agradece.