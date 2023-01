Duelo português na Supertaça

O Palmeiras de Abel Ferreira e o Flamengo de Vítor Pereira decidem hoje (19h30), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a Supertaça do Brasil. Trata-se das duas maiores potências do Brasil nos últimos anos, uma rivalidade que tem crescido como consequência dos títulos recentes.

O registo dos treinadores tem dados curiosos. Abel dá-se mal contra o Flamengo, Vítor Pereira dá-se mal contra Abel Ferreira. Desde que chegou ao Brasil em 2020, o técnico do Palmeiras nunca conseguiu vencer o Fla em 90 minutos: três derrotas e quatro empates. Abel vai tentar quebrar o jejum e somar o sétimo título ao serviço do Verdão. Já Vítor Pereira perdeu os três jogos que disputou contra o Palmeiras na época passada, enquanto treinador do Corinthians. O técnico que assumiu o comando do clube do Rio de Janeiro, campeão sul-americano, vai discutir esta temporada sete títulos, sendo a Supertaça um dos troféus de menor impacto em 2023.