Edílson: «Cristiano Ronaldo é só força. Eu sou mais habilidoso»

Edílson, que alguns ainda recordam com a camisola do Benfica, antes de sagrar-se campeão do Mundo de clubes, pelo Corinthians, em 2000, e de seleções, pelo Brasil, em 2002, não teve dúvidas em assumir esta terça-feira que, nos seus tempos áureos, era melhor jogador do que Messi ou Neymar.





"Para ele [Neymar] jogar mais do que eu, ele tem de ser campeão mundial. Eu tenho personalidade. O Messi, para jogar mais do que eu, tem de ser campeão mundial", observou o antigo avançado brasileiro, no programa 'Donos da Bola', da TV Bandeirantes, no qual é comentador, respondendo de forma direta, quando foi questionado se tinha jogado mais do que o astro argentino: "Joguei!"Durante a conversa com os outros comentadores, o 'Capetinha', como ficou conhecido no futebol brasileiro, recordou as comparações feitas por Renato Gaúcho com... Cristiano Ronaldo. "O Renato falou que jogou mais do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é só força, chuta de direita, de esquerda... Eu sou mais habilidoso do que ele", assegura.