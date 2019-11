Edimar lembra momento com Jorge Jesus: «Fiquei fod… com ele num jogo com o FC Porto»

Edimar, ex-lateral do Sp. Braga em 2008/09, lembrou, em entrevista à ESPN, um momento curioso aquando da passagem pelo emblema bracarense… com Jorge Jesus à mistura.O agora jogador do Bragantino, clube que milita no segundo escalão do futebol brasileiro, revelou uma discussão entre o treinador português e um outro jogador durante uma sessão de treinos dos minhotos."[Jorge] Jesus discutiu com um brasileiro e apontou o dedo à cara dele. O brasileiro pegou na mão dele e disse: 'Podes fazer isso com um outro qualquer, mas na minha cara não vais apontar o dedo'. Ele quase partiu o dedo do Jesus. Depois disso, o brasileiro nunca mais pisou no balneário e foi até mandado embora", revelou.Edimar lembra o único golo que apontou pelos bracarenses, num jogo contra o FC Porto, que terminou empatado a uma bola. Apesar da finalização importante para o desfecho da partida, o lateral – que jogou a extremo nesse encontro – revelou que depois do jogo levou um autêntico ‘puxão de orelhas’ de Jorge Jesus."Fiquei fod... com ele num jogo contra o [FC] Porto. Eu joguei de ponta esquerda e fiz o golo. O que ele me chateou depois disso. Ele disse-me constantemente: 'Nunca jogaste num estádio destes? Estás assustado?' Eu tinha acabado de fazer o golo! Depois entendi que ele queria extrair algo positivo de mim. Fiz um grande jogo", referiu.Durante a pré-temporada no Sp. Braga, Edimar revela que chegou a assustar-se com a exigência de Jorge Jesus, ao ‘obrigar’ a equipa a fazer três sessões de treinos por dia, dois no período da manhã e um à tarde."Assustei-me porque eram 7h e o Jorge Jesus obrigava-nos a correr 7km todos os dias! Depois, fazíamos academia por volta das 11h30. E às 17h íamos fazer treino com bola no campo. Era muito exigente. Mas o jogador aguentava ao ano todo. É só você ver como a equipa do Flamengo está ‘voando’. Ele tem uma equipa muito boa na parte física", afirmou.Edimar só esteve durante seis meses em Portugal. Emprestado pelo Cruzeiro, o lateral brasileiro revelou que foi uma altura em que teve muitas saudades da família, tendo mesmo feito um pedido ao técnico português."Um dia, cheguei perto dele e pedi: 'Professor, posso ir ao Brasil?' Ele dispensou-me durante uma semana. É uma pessoa muito dura, mas fora de campo tem um coração muito grande", referiu.Mesmo em Portugal, Jorge Jesus seguia bem de perto o campeonato brasileiro, tal como refere Edimar. "Jesus via da 1.ª até a 4.ª divisão! Ficava o dia todo a ver jogos em casa. Ele considera-nos os melhores do mundo. Sei que tinha o desejo de vir trabalhar para aqui [no Brasil]", revelou.