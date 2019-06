Edmundo e o caso Neymar: «As Marias Chuteiras ainda existem»

Edmundo, antigo internacional brasileiro, manifestou o seu apoio a Neymar no caso em que é acusado de violação, apontando o dedo à versão apresentada por Najila Trindade sobre o encontro com o jogador em Paris.



Em declarações ao programa 'The Noite', do SBT, Edmundo lembrou que não é a primeira vez que acontece uma situação deste género.



"Eu acredito nele. Até agora a história dela não convence, mas isso é mais rotineiro do que parece. De certeza que essa menina não foi a primeira que foi a Paris hospedar-se num hotel. A 'Maria Chuteira' ainda existe", frisou.



O antigo avançado explicou mesmo que já se deparou com várias pessoas que "se oferecem para depois tentarem tirar algum proveito".





Recorde-se que o advogado de Najila Trindade deixou o caso depois de ter sido acusado por esta de ter roubado o tablet onde alegadamente estaria o vídeo completo gravado em Paris com Neymar.





Televisão brasileira entrou no hotel onde tudo aconteceu entre Neymar e Najila Televisão brasileira entrou no hotel onde tudo aconteceu entre Neymar e Najila