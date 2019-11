Edmundo: «No Maracanã, o Flamengo dava 3 ou 4 ao Real Madrid»

A campanha do Flamengo no Brasileirão tem merecido os mais diversos elogios, tanto dos adeptos como da imprensa. O trabalho de Jorge Jesus, que pode tornar-se campeão já este domingo, fez o antigo avançado Edmundo, atualmente comentarista no programa 'Expediente Futebol', da FOX Sports, render-se ao treinador português.





"Eu acho o seguinte: 16 horas, dezembro, no Maracanã, o Flamengo mete 3, 4 ao Real Madrid. Agora se for 16 horas no Santiago Bernabéu, com chuva, vento ou neve, não sei, aí dá Real Madrid. O fator campo faz diferença neste caso", surpreendeu o antigo internacional canarinho, concluindo: "Num campeonato de pontos corridos, o Flamengo faz frente a esta equipa, sim."O Flamengo recebe esta 4ª feira o Vasco da Gama, às 00.30, e pode celebrar no próximo domingo, no terreno do Grémio de Porto Alegre, a conquista do Brasileirão.