El Loco Abreu assina pelo... 28º clube

Sebastián Abreu, conhecido no mundo do futebol como El Loco, recusa-se a pendurar as botas e, aos 42 anos, assinou pelo Rio Branco, equipa que compete na Série D brasileira, o equivalente à 4ª Divisão.

Porém, não é a idade do uruguaio que chama a atenção, mas sim o facto de El Loco assinar pelo 28º clube da sua carreira, cimentando ainda mais o seu recorde. É que, em abril deste ano, o uruguaio foi reconhecido pelo livro de recordes do Guinness como o jogador com mais equipas representadas (na altura com 26). "Finalmente chegou o dia. Os adeptos podem preparar-se para desfrutar de um sensacional campeonato estadual. Agradeço o carinho que os adeptos têm demonstrado nas redes sociais", disse o avançado, citado no site oficial do clube, revelando que foi "a loucura do presidente" que o levou a aceitar a proposta. Já Luciano Mendonça, máximo representante do clube, considera a chegada do avançado como a maior contratação da história do Rio Grande.

A odisseia de El Loco começou no Uruguai, seguindo-se aventuras na Argentina, Espanha, México, Israel, Grécia, Equador, Paraguai, El Salvador, Chile e Brasil. O avançado vestiu a camisola da seleção celeste 70 vezes, tendo disputado os Mundiais de 2002 e 2010 e conquistado a Copa América em 2011. Soma 26 golos pela seleção uruguaia.