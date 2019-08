Em Itália diz-se que Balotelli está a caminho do Flamengo de Jorge Jesus

A Sky Itália noticia esta segunda-feira que Mario Balotelli pode estar a caminho do Flamengo, treinado por Jorge Jesus. O avançado italiano, de 28 anos, está sem clube desde que deixou o Marselha, e terá ficado muito entusiasmado com a ideia de rumar ao Brasil.Segundo o mesmo canal, numa peça assinada pelo jornalista Gianluca Di Marzio, o clube do Rio de Janeiro terá oferecido um contrato válido por dois anos e meio. A transferência estará a ser negociada pelo empresário Andrea Cattoli com Marcos Braz e Bruno Spindel, ambos dirigentes do Flamengo.A contratação de Balotelli, adianta ainda a Sky Itália, seria uma resposta do clube brasileiro à contratação de Daniele De Rossi (ex-Roma) por parte dos argentinos do Boca Juniors.A efetivar-se o negócio, Mario Balotelli seria o primeiro jogador italiano a vestir a camisola do Flamengo.