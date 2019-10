Em Itália dizem que Ibrahimovic pode reforçar o... Flamengo

O futebol dá muitas voltas e Zlatan Ibrahimovic pode acabar no... Flamengo. O craque sueco, de 38 anos, termina contrato com os LA Galaxy em dezembro e a imprensa internacional começa a especular sobre o seu futuro. Segundo o diário italiano 'Gazzetta dello Sport', pela voz do jornalista Nicolò Schira, a equipa de Jorge Jesus está interessada na contratação de Ibra, mas terá sempre que enfrentar a forte concorrência dos emblemas italianos Bolonha e Nápoles.Aliás, o presidente dos napolitanos, Aurelio De Laurentiis, já confirmou a vontade de poder contar com Ibrahimovic, embora o salário pretendido pelo irreverente avançado esteja a dificultar as negociações.Ibrahimovic pretende cinco milhões de euros por um contrato de 18 meses, mas o Nápoles não está predisposto a satisfazer o desejo do sueco e apresentou uma contraproposta: 1,5 milhão de euros até ao fim da temporada, com opção de mais uma época por três milhões. O craque tem a palavra, mas deve jogar com o tempo para ganhar poder negocial. Quanto aos restantes interessados terão que se chegar à frente e abrir os cordões à bolsa!Zlatan Ibrahimovic esteve em excelente plano na presente temporada, ao marcar 31 golos em outros tantos jogos.