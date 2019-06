As autoridades brasileiras emitiram um mandado de busca para que a polícia possa procurar e apreender o telemóvel de Najila Trindade, a mulher que acusa Neymar de violação. A notícia foi avançada pelo portal UOL Esporte.A autorização visa recolher dados das conversas entre a mulher e o jogador, bem como com uma amiga com a qual terá falado sobre o assunto. Recorde-se que Najila disse ter provas mas nunca chegou a apresentar o telemóvel às autoridades, ao contrário do que prometeu.Ainda segundo o UOL Esporte, a polícia já esteve várias vezes no local do apartamento de Najila, mas ainda não conseguiu recuperar o dispositivo. A modelo não é vista há vários dias, depois de ter afirmado que um tablet onde tinha um vídeo de sete minutos com Neymar gravado em Paris foi roubado desse apartamento