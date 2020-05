Empresário de Pedrinho admite que ficou chateado com Jesus: «Seguraram-me para não abrir a boca»

Pedrinho, o mais recente reforço do Benfica, não caiu nas graças de Jorge Jesus, que chegou a afirmar que havia muitos jogadores melhores que ele no Brasil. Quem não gostou das palavras do técnico português foi Will Dantas, o empresário do avançado.





"Você sabe que não minto, fiquei (chateado), tiveram de segurar-me para não abrir a boca. Mas depois ele retratou-se", afirmou à Fox Sports Brasil.Will Dantas revela também que Pedrinho não volta a jogar pelo Corinthians e que já é atleta do Benfica."Não joga (mais pelo Corinthians). Ficámos tristes, ele queria fazer um jogo de despedida, mas não será possível. Infelizmente, não vai poder jogar mais pelo Corinthians. Já tem data marcada para se apresentar ao Benfica", finalizou.