Empresário de Vítor Pereira afasta-o do comando técnico do Corinthians: «Muito difícil»

O Corinthians continua à procura de um treinador para assumir o comando técnico da equipa na nova temporada e o português Vítor Pereira, que recentemente rescindiu contrato com os turcos do Fenerbahçe, é atualmente o principal alvo da direção do Timão para o cargo.Em declarações ao 'GloboEsporte', o iraniano Kia Joorabchian, representante do técnico luso, assumiu ser "muito difícil" que Vítor Pereira aceite uma proposta do clube, afastando-o da possibilidade de assumir o cargo da equipa. "É muito difícil. O mundo inteiro está com falta de treinadores, precisamos da próxima geração para crescer, nada a ver com o Brasil. É um problema geral", atirou.Recorde-se que o primeiro treinador português a ser apontado ao comando técnico do Corinthians foi Jorge Jesus, que entretanto rescindiu por mútuo acordo com o Benfica.