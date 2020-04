Empresário do guarda-redes Bruno acredita que consegue colocá-lo em clube europeu

Bruno, ex-guarda-redes do Flamengo que em 2010 foi condenado a 22 anos de prisão pela morte da ex-namorada, e que recentemente anunciou ter um novo empresário, continua a sonhar alto no que diz respeito ao futebol, agora com a ajuda de Jaime Marcelo.





"O nosso objetivo é que ele esteja a jogar na Europa dentro de um ano. E isso deve acontecer, depois de a Justiça permitir", afirmou o agente do guardião, em entrevista ao 'Extra'"O futebol é a profissão do Bruno e ele tem direito de exercê-la. Acham que ele vai conseguir dar melhores condições aos filhos a jogar à bola ou a varrer rua?", argumenta o empresário. "O Bruno sabe que nunca mais será um ídolo, que sua vida nunca vai voltar ao normal. Mas a capacidade técnica dele ninguém questiona. Além disso, ele pode servir de exemplo aos jovens: alguém que se envolveu com o que ele se envolveu, teve uma nova hipótese e deu a volta por cima", diz.Jaime Marcelo diz já ter arranjado contrato para o guarda-redes, no entanto que só irá revelar mais informações quando a quarentena termina: "Vamos garantir que o clube não desiste por causa da pressão pública", diz o empresário, justificando ainda que muitos clubes só se querem publicidade ao associarem-se ao jogador, mas que na realidade não contam contratá-lo.