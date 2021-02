Empresário paga para o Internacional poder usar defesa contra o Flamengo

Há adeptos que fazem tudo pelo pelo seu clube e Elusmar Maggi Scheffer, empresário brasileiro da área agropecuária, é um deles. Ele resolveu doar 1 milhão de reais, cerca de 153 mil euros, para que o Internacional possa utilizar Rodinei no jogo de amanhã frente ao Flamengo, no Maracanã.





O Internacional informa que recebeu nesta sexta (19/2) a doação de R$ 1 milhão de Elusmar Maggi Scheffer. O torcedor colorado, morador de Cuiabá-MT, assinou o termo que repassa o valor ao Clube sem qualquer tipo de contrapartida. Nosso mais sincero agradecimento! — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2021

O lateral-direito está emprestado pelo clube carioca e se for utilizado o Internacional terá de pagar uma multa de um milhão de reais. A formação Porto Alegre já tinha decidido avançar para a utilização do jogador, mas agora não vai precisar de gastar o dinheiro, pois a verba foi gentilmente oferecida por Elusmar Maggi Scheffer.Um gesto que foi muito bem recebido pelo clube, que se debate com problemas financeiros.