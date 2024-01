Engraxador ganha o dia após encontro com Endrick: «Quando liguei o wi-fi do telemóvel nem queria acreditar»

Michel Barreto trabalha há 20 anos no aeroporto Santos Dumon, no Rio de Janeiro, a engraxar sapatos, e há sensivelmente duas semanas foi surpreendido por um generoso gesto de Endrick - jovem avançado do Palmeiras já comprometido com o Real Madrid - que jamais vai esquecer.A história é contada pela conta de TikTok 'Embaixada' e pelo 'Globo Esporte', que cita os protagonistas. Michel Barreto percorre todos os dias 60 quilómetros de autocarro até ao aeroporto e costuma instalar-se na zona do desembarque dos passageiros. E na correria das chegadas ali espera que alguém pare junto à sua caixa, para engraxar os sapatos."Eu estava no ponto de trabalho quando vi uma multidão, eram os jogadores da Seleção a chegar. O Endrick desembarcou, uma criança parou e tirou uma foto com ele. Então também lá fui: 'Bom dia, posso tirar uma foto contigo?'", recorda o engraxador.O jogador, de apenas 17 anos, acedeu e meteu conversa com o homem. "O Michel chegou com toda humildade. Parei para conversar, contou-me a sua história de vida, falou-me da família, das filhas pequenas e do quanto luta para ganhar o pão de cada dia", revelou o avançado, citado pelo 'Globo Esporte'.Michel Barreto mostrou ao internacional brasileiro fotos das três filhas, que têm dois, quatro e seis anos, e foi depois surpreendido. "Sou verdadeiro, mostrei-lhe a minha família. E então ele disse: 'Dá-me o teu pix [equivalente ao MB Way]. Dei-lhe o número e agradeci. Depois liguei o Wi-Fi do aeroporto, porque não tinha crédito no telemóvel, e quando vi... Meu Deus, 1.000 reais (cerca de 184 euros)! Não acreditei! Três crianças, o aluguer da casa... Quando quis agradecer ele já tinha ido embora."O homem, que se mostrou muito sensibilizado com o gesto do craque, contou que por dia ganha entre 14 e 22 euros a engraxar sapatos no aeroporto.