Enquanto aguarda por Jorge Jesus, Flamengo iniciou conversações com Paulo Sousa

Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor executivo do Flamengo, respetivamente, já iniciaram, em Lisboa, conversações com outro treinador português enquanto aguardam ainda por Jorge Jesus. Segundo o 'Lance', trata-se de Paulo Sousa, atual selecionador da Polónia - com quem tem contrato até ao final do Mundial do Qatar, no próximo ano.De acordo com o site brasileiro, os dirigentes do Mengão confirmaram a boa impressão que tinham sobre Paulo Sousa, que também terá manifestado vontade em trabalhar no Brasil.Recorde-se que o próprio Marcos Braz confirmou esta madrugada, a, o interesse em mais quatro treinadores portugueses, além de Jorge Jesus: Carlos Carvalhal (Sp. Braga), Paulo Sousa (seleção da Polónia), Paulo Fonseca (sem clube) e Rui Vitória (também sem clube). "São grandes nomes da escola portuguesa de treinadores", vincou Braz ao nosso jornal.