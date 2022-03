Enquanto São Paulo tenta David Neres, mulher do jogador 'destrói' Ajax

David Neres é um jogador azarado. Trocou o Ajax pelo Shakhtar Donetsk no último mercado de transferências e ainda sem ter conseguido a estreia pelo emblema ucraniano, viu a guerra começar e foi obrigado a fugir do país.

Agora que está em segurança no Brasil, o São Paulo piscou-lhe o olho. "No momento em que aconteceu a invasão da Rússia à Ucrânia, o nosso diretor-executivo Rui Costa ligou-me e disse - 'Vamos procurar o empresário para fazer uma conversa' - o Rui fez esse movimento. Sabemos que é muito difícil, mas se ele quiser voltar, as portas estarão abertas", garantiu Carlos Belmonte, dirigente do São Paulo.

No meio desta situação, Erik Ten Hag, treinador do Ajax, explicou que o clube monitorizou toda a situação do antigo jogador. Kira Winona, mulher do jogador, não gostou destas afirmações e foi bem dura nas redes sociais.

"Que história de tanga! O Ajax não quis saber do David! Nunca perguntaram se estava bem! Pedimos ajuda e eles disseram que não tinham nada a ver com isto. É assim que o Ajax se preocupa com os ex-jogadores, que ainda há algumas semanas estavam a jogar por eles. Vergonha!", escreveu a alemã.