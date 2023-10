Enquanto Tite não chega... Flamengo tenta renovação de Bruno Henrique

O Flamengo está num momento de transição técnica e isso faz com que todas as negociações de renovação de contrato com elementos do plantel principal fiquem congeladas.

Apesar disso, enquanto Tite não assume o posto, a direção do Mengão decidiu abrir uma exceção e encetar negociações com Bruno Henrique, de 32 anos, no sentido de aumentar o vínculo do jogador, que termina em dezembro.

O médio ofensivo já rejeitou uma primeira abordagem de renovação de dois anos, realçando que por tudo o que já deu ao clube, merece um contrato de três anos.