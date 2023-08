Equipa de Pedro Caixinha empata nos 'oitavos' da Taça Sul-americana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, empatou 1-1 no estádio do América Mineiro, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Sul-americana, disputado na quinta-feira.

A equipa visitante chegou ao intervalo em vantagem, graças a um autogolo do defesa Éder Ferreira, aos 41 minutos, mas os anfitriões conseguiram restabelecer a igualdade, aos 73, por intermédio do avançado Gonzalo Mastriani.

O encontro da segunda mão entre o Bragantino, sexto classificado do campeonato brasileiro - liderado pelo Botafogo, orientado pelo português Bruno Lage -, e o América Mineiro, 13.º colocado no Brasileirão, está marcado para 11 de agosto, no terreno da equipa de Pedro Caixinha.

Nos jogos dos 'oitavos' da Taça Sul-americana realizados na quarta-feira, o Botafogo venceu por 2-1 o encontro da primeira mão frente aos paraguaios do Guarani, enquanto o Goiás, orientado pelo português Armando Evangelista, que foi batido por 3-0 no reduto dos argentinos do Estudiantes.