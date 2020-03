Equipas da prisão disputam Ronaldinho: vencedor do torneio ganha um leitão de 16 quilos

Ronaldinho e o irmão, Assis, estão detidos há seis dias em Assunção, no Paraguai, e a rotina da penitenciária já foi alterada pela presença dos dois ex-futebolistas. Segundo a agência AFP, citada pela imprensa brasileira, a prisão tem registado um anormal fluxo visitantes, ansiosos por tirar uma foto com o antigo craque.





"Muitos prisioneiros receberam visitas que nunca cá tinham estado antes. Na realidade, o que eles queriam era tirar uma foto com o Ronaldinho", disse um jornalista do jornal ABC, que cita fontes do estabelecimento.Consta que Ronaldinho se tem queixado do calor - estão entre 35 e 40 graus em Assunção - e que não tem tido mãos a medir para assinar autógrafos. O antigo internacional canarinho está detido entre 25 polícias condenados por diversos crimes, além de políticos e alguns membros do crime organizado.O ex-jogador do Barcelona, PSG, Milan, entre outros clubes, está também a ser 'disputado' pelas várias equipas de futsal da penitenciária que participam num torneio, cujo prémio é um leitão de 16 quilos! 'Los Pitufos', 'Los Cumbieros', 'Sport Espada', 'Villarreal' e 'Milan' são as equipas que pretendem contar com os préstimos do brasileiro.Ronaldinho e o irmão, detidos pelas autoridades do Paraguai por falsificação dos passaportes, estão em celas diferentes. "Eles dizem que o Ronaldinho tem um dom extraordinário para agradar às pessoas. Responde com carinho, assina camisolas e distribui autrógrafos, apesar do estado de depressão em que se encontra", contou fonte da penitenciária à AFP.