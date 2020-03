Equipas da prisão estão loucas por Ronaldinho mas impõem regra caricata ao ex-jogador

Ronaldinho Gaúcho está a ser bastante disputado pelos restantes prisioneiros em Assunção para participar no torneio de futsal da penitenciária em que está em prisão preventiva, por falsificação de documentos. Contudo, de acordo com a 'ABC TV Paraguay', há uma regra de ouro que o antigo internacional brasileiro não poderá desrespeitar: marcar golos...





"Se aceitar jogar, não poderá marcar golos. Terá necessariamente que passar a bola a um colega. Esta foi a condição que os outros presos colocaram ao ex-jogador. E, como sempre, Ronaldinho respondeu com um rasgado sorriso", revelou um jornalista daquele meio de comunicação uruguaio.O ex-jogador do Barcelona, PSG, Milan, entre outros clubes, é o principal 'alvo' das várias equipas de futsal da penitenciária que participam num torneio, cujo prémio é um leitão de 16 quilos! 'Los Pitufos', 'Los Cumbieros', 'Sport Espada', 'Villarreal' e 'Milan' são as equipas que pretendem contar com os préstimos do brasileiro.Consta que Ronaldinho se tem queixado do calor - estão entre 35 e 40 graus em Assunção - e que não tem tido mãos a medir para assinar autógrafos. O antigo internacional canarinho está detido entre 25 polícias condenados por diversos crimes, além de políticos e alguns membros do crime organizado.