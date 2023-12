Está só a defender o menino: Ídolo Zico pede paciência para Gabigol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zico é uma das maiores figuras da história do Flamengo e alguém que os adeptos se habituaram a escutar com respeito. Talvez por isso, o ídolo rubronegro aproveitou o final do Jogo das Estrelas, em pleno Maracanã, para apoiar o muito criticado Gabriel Barbosa.

"Deixem-no em paz. Foi um ano difícil. Qualquer jogador tem anos bons e outros que não são tão positivos. Ele é um profissional do futebol. Não pode exagerar quando as coisas correm bem e não pode baixar a cabeça quando as coisas correm mal. Ele tem qualidade, capacidade e talento", revelou aos jornalistas.

"Ele já demonstrou que sabe bem a importância do clube onde está. Quanto mais um jogador faz, mais vai ser cobrado pelos adeptos. Quando não és cobrado, é porque não tens nada a dar. Espero que ele recupere. Eu, como adepto do Flamengo, ficarei muito feliz a vê-lo fazer golos, a decidir jogos e a ser decisivo para a equipa", rematou.