Está uma lástima: Maracanã fecha portas para recuperar relvado

Flamengo e Fluminense ficaram a saber esta quarta-feira que o Maracanã tem de fechar portas por uns dias. O relvado do estádio está em péssimas condições, fruto das 55 partidas disputadas no local deste janeiro, e tem de ser tratado. A partir do próximo domingo, dia 27, o estádio estará fechado para a recuperação do relvado durante 20 dias. Feitas as contas, o recinto apenas estará disponível para acolher jogos a partir do dia 16 de setembro e, claro está, se o relvado mostrar boas condições.

Esta quinta-feira está marcado o jogo do Fluminense com o Olímpia, pelos quartos de final da Taça Libertadores. A Conmebol irá fazer uma vistoria na manhã de quinta-feira para analisar as condições do campo. O Fluminense já está a negociar a possibilidade de levar o seu jogo contra o Fortaleza, dia 3 de setembro, para Volta Redonda.





Já o Flamengo pediu ao Corinthians para jogar no Neo Química Arena diante do Athlético Paranaense dia 13 de setembro. Se o jogo da decisão da Copa do Brasil for em casa do Flamengo, no dia 24, o Fluminense ainda terá de fazer outro jogo fora do Maracanã. No dia 23 recebe o Cruzeiro.

O relvado ficou num estado lastimável especialmente depois dos dois jogos disputados em menos de 15 horas. No sábado o Fluminense enfrentou o Santos e no domingo de manhã foi a vez do Vasco jogar diante do Atlético Mineiro, numa partida em que choveu muito e que deixou o relvado com muitos buracos.