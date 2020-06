Estadual Carioca voltou e dois dias depois... já foi suspenso

Dois dias depois do polémico encontro entre Flamengo e Bangu, que marcou o regresso do futebol ao Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro anunciou a suspensão de todas as competições desportivas em locais fechados até 25 de junho. A decisão de Marcelo Crivella, decretada no Diário Oficial do município neste sábado, obriga também a uma revisão sanitária em todos os centros de treinos das equipa cariocas antes do regresso a qualquer atividade.





Desta forma, os duelos de domingo e segunda-feira, com Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense em campo, serão adiados para data ainda a definir.