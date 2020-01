Estágio de pré-época do Flamengo não será em Portugal

Ao contrário do que foi veiculado, o estágio de pré-temporada do Flamengo dificilmente irá decorrer em Portugal, apesar das negociações que foram mantidas nesse sentido.





Jorge Jesus, que tem participado ativamente na preparação da próxima temporada, apesar das dúvidas sobre a sua continuidade, tem a estreia marcada para 18 de janeiro, no campeonato carioca, contra o 2º classificado da seletiva do Estadual –Nova Iguaçu, Friburguense, America-RJ, Macaé, Portuguesa-RJ ou Americano.A participação no Mundial de Clubes atrasará o regresso dos jogadores ao clube da Gávea, marcado para dia 22, pelo que o técnico português terá à sua disposição o plantel sub-20 no arranque da nova temporada.