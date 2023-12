Estão noutro patamar: Flamengo não dá hipóteses na lista dos gastadores

Um investimento com retorno. O GloboEsporte compilou a lista dos 10 jogadores mais caros do campeonato brasileiro e o Flamengo destaca-se pela superioridade no ranking. Curiosamente, 8 dos nomes presentes no top-10 são movimentações que ocorreram de 2019 para a frente. Veja os valores absolutos das transferências:

Gerson (Flamengo) - cerca de 17 milhões de euros em 2023

De Arrascaeta (Flamengo) - cerca de 16,5 milhões de euros em 2019

Pedro (Flamengo) - cerca de 16 milhões de euros em 2020

Gabigol (Flamengo) - cerca de 15 milhões de euros em 2019

De La Cruz (Flamengo) - cerca de 14,5 milhões de euros em 2023

Everton Cebolinha (Flamengo) - cerca de 14 milhões de euros em 2022

Tevez (Corinthians) - cerca de 11 milhões de euros em 2004

Gerson (Flamengo) - cerca de 9 milhões de euros em 2019

Luiz Araújo (Flamengo) - cerca de 9 milhões em 2023

Vitinho (Flamengo) - cerca de 8 milhões em 2018

A mudança de patamar do Flamengo tem um nome - Rodolfo Landim. A chegada do CEO ao clube do Rio de Janeiro trouxe grandes movimentações e acima de tudo, títulos. Nos últimos cinco anos, a equipa acrescentou 11 títulos ao seu palmarés: três campeonatos Carioca (2019, 2020 e 2021), duas Libertadores (2019 e 2022), dois campeonatos (2019 e 2020), duas Supertaças do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e uma Taça do Brasil (2022).



Do top-10 apenas Vitinho foi contratado antes do dirigente assumir funções no clube. Arrascaeta, Gabigol e Gerson,em 2019, foram transferências concretizadas no primeiro ano de Jorge Jesus no "Mengão", já a chegada de Pedro também foi um pedido do português que acabaria por regressar ao Benfica. De La Cruz é o mais recente reforço da equipa.



O médio uruguaio, nomeado para melhor jogador a atuar na América do Sul, chega do River Plate e promete dar mais qualidade ao plantel de Tite. Destaque ainda para Everton Cebolinha que mudou-se para o clube após uma passagem pouco positiva nas águias.



Autor: João Cruz