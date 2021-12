«Estava a jogar connosco e com o Benfica»: comentador revela o que Marcos Braz lhe disse sobre Jesus

Renato Prado, comentador e jornalista brasileiro, contou no canal de YouTube 'Ilan e Renato' uma conversa que teve com Marcos Braz, onde o vice-presidente do Flamengo, que veio a Portugal com a intenção de contratar Jorge Jesus, lhe explicou por que desistiu do treinador do Benfica, acabando por avançar para Paulo Sousa."Não dava mais para esperar pelo Jorge Jesus. Não deu nenhum sinal claro de que queria voltar. Estava a jogar connosco e com o Benfica'", citou o jornalista."Se o mister tivesse me dito 'espera até o dia 30', eu teria esperado. Mas ele não disse nada. Ficava 'na dele' e, quando questionado, repetia apenas que tudo dependia do Benfica", prosseguiu o dirigente, sempre pela voz de Renato Prado.O dia 30 que Marcos Braz refere é o dia do jogo do clássico, com o FC Porto. "Esperei o máximo que podia, fiz tudo o que era possível, mas a verdade é que ele não me deu nenhuma segurança. Até entendo, mas para mim chega", justificou Marcos Braz.O dirigente do Flamengo contou também que o valor da rescisão do treinador com o Benfica baseia-se no número de competições em que a equipa participa, sendo cobrados dois milhões por prova. "Sabe quanto é que o Benfica ganhou com o apuramento para os oitavos de final da Champions? 52 milhões de euros! Imagine quanto o mister recebeu de prémio. Ele está de olho numa possível presença nos quartos de final, que pode dar uma nova fortuna ao clube e a ele."E continuou a explicar: "E se ganha ao FC Porto? Será que vai querer sair? O Benfica vai querer que ele saia? Não dá para ter certezas de nada. E eu precisava de decidir."