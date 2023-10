Estava-se mesmo a ver: Luis Suárez pode acabar ao lado de Lionel Messi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda ontem lhe demos conta de que Sergi Roberto, jogador do Barcelona, poderá ser o próximo 'amigo' de Lionel Messi a rumar ao cada vez mais mediático Inter Miami. David Beckahm, dono do clube norte-americano, quer dotar o plantel liderado por Tata Martino de cada vez mais estrelas e o lateral direito espanhol agrada. Contudo, hoje há um outro nome a surgir e que ofusca os demais...

Trata-se de Luis Suárez, craque uruguaio do Grémio, que continua a mostrar ao serviço do emblema brasileiro que está aí para as curvas, apesar dos 36 anos.

"Ainda não nos disseram nada de concreto sobre ele. Mas quando fazemos a planificação da próxima temporada temos uma versão com o Luis e outra sem o Luis", registou o treinador, deixando bem claro que a possibilidade está em aberto.

Recorde-se que 'El Pistolero' tinha contrato com o Grémio até final de 2024 mas antecipou o fim do vínculo para dezembro de 2023, em virtude das lesões. Na atual temporada soma 21 golos e 12 assistências em 43 partidas disputadas.