«Estou trancada na casa de banho e vejam o que ele me fez»: guarda-redes do São Paulo detido

Jean, guarda-redes que tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022, foi detido nos EUA depois de a mulher ter publicado vídeos a pedir socorro.Milena Bemfica relatou as agressões de que foi alvo em Orlando, onde a família passava férias:"Estou aqui em Orlando e vejam o que o Jean acabou de fazer comigo. Alguém que me ajude, o Jean acabou de me bater. Minha mãe, calma, eu estou bem. Mas olhem para isto. Jean, guarda-redes do São Paulo, olhem o que ele fez comigo. Quero justiça, quero justiça. Estou trancada na casa de banho e olhem o que ele fez".Este vídeo foi apagado e mais tarde Milena, com marcas das agressões no rosto, publicou outros a dar conta que já estava com as filhas noutro lugar."O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuramento dos factos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles", reagiu entretanto o clube brasileiro em comunicado.