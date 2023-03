Estreia de Pepa no Cruzeiro com vitória sobre Bragantino de Caixinha em particular

Pepa estreou-se ao comando do Cruzeiro com uma vitória num particular frente ao RB Bragantino, de Pedro Caixinha (3-2).O jogo começou de feição para Caixinha e os seus comandados que aos dois minutos já venciam com golo de Bruninho. Aos 23', o RB Bragantino dilatou a vantagem na conversão de um penálti por Thiago Borbas. Já na segunda parte, Pepa pediu mais e viu o jogo mudar. Mateus Vidal reduziu aos 58' e à entrada dos últimos 10 minutos do encontro, o Cruzeiro, já com 12 alterações feitas no decorrer do segundo tempo, empata por meio de Machado da marca dos 11 metros (81'). A reviravolta foi concretizada com um bis de Machado aos 89'.Pepa viu, pela primeira vez, os seus jogadores a competir neste que é o penúltimo teste do Cruzeiro antes do encontro da Taça do Brasil com o Náutico a 12 de abril.