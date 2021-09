«Eu não falo com brasileiros»: jornalista da ESPN Brasil recorda 'nega' dada por Messi

O jornalista brasileiro Edu Meneses, da ESPN e FOX Sports, revelou esta quarta-feira, no âmbito de uma conversa no canal de Youtube 'Camisa 21', um episódio vivido com Leo Messi após a final da Copa América. Segundo revelou o jornalista, que nessa altura estava a fazer a cobertura da prova, o craque argentino recusou-se a prestar declarações, justificando a sua resposta com um "não falo com jornalistas brasileiros".



"Acaba o jogo, pensei 'estou grandão, vou entrevistar o Messi'. A Argentina ganhou ao Brasil. Esperei, entrevistei o Di María, o treinador, todos e o Messi nada... Dez horas nada do Messi, meia noite nada do Messi... Uma e meia da manhã o Messi aparece. Fiquei à espera em pé, eu e o repórter de imagem. Disse-lhe 'vou coroar o meu trabalho'. Então o Messi chegou, olhou para mim e disse 'yo no hablo con brasileiros'. A sério... E eu pensei para mim 'mas eu vou ficar aqui e não vou sair. Fiquei aqui até à uma e meia. Não vai fazer isso comigo, não...'", lembrou o jornalista, que nesse dia apenas recolheu declarações... à boleia dos colegas argentinos.