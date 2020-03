Everton Ribeiro: «Jorge Jesus diz que gosta muito de nós e que quer ficar»

Atualmente de quarentena, face ao surto do novo coronavírus, Everton Ribeiro concedeu uma entrevista ao canal oficial do Flamengo, onde afirmou querer que Jorge Jesus permaneça no Mengão, revelando ainda uma brincadeira de Gabigol com o treinador português.





"O mister soube tirar o melhor de cada um de nós. Isso passa-nos confiança no trabalho dele, e esperamos que ele continue. O Gabigol está-lhe sempre a perguntar se ele vai ficar ou não. Ele ri-se, fala que gosta muito de nós e que quer ficar. Espero que dê tudo certo e que ele possa ficar muito tempo connosco", revelou o médio brasileiro.