Ex-Benfica Diego Souza acusa positivo para Covid-19

Diego Souza, avançado brasileiro, acusou positivo nos testes de despiste à Covid-19 realizados pelo Grémio de Porto Alegre que prepara o regresso aos trabalhos. A acompanhar o jogador que passou pelo Benfica em 2006/07 estão mais dois funcionários do clube.





O atleta, de 34 anos, está confinado ao seu apartamento no Rio Janeiro, pois realizou o teste e voltou para a cidade maravilhosa, e aí vai ter de permanecer nas próximas duas semanas, mesmo que os restantes companheiros iniciem os treinos nos próximos dias.O futebol brasileiro procura dar continuidade aos campeonatos estaduais e taças que decorriam antes da interrupção devido à pandemia de coronavírus. No entanto, a situação no país está muito complicada e adivinham-se muitas dificuldades para que o desporto possa voltar com todas as condições de segurança asseguradas.