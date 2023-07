Ex-Benfica lembra o dia em que ficou fora da seleção... por causa da aliança de noivado

Antigo defesa do Benfica, o brasileiro Ronaldo recordou esta quinta-feira, em declarações ao Globoesporte, o insólito episódio vivido em 1996, quando a poucos dias do anúncio da convocatória para um particular da seleção olímpica (que iria atuar nos Jogos de Atlanta) sofreu uma peculiar lesão que o fez ser operado. A culpada? A aliança de noivado."Eu era novo e noivo. Estávamos a fazer um treino de recreação na Vila Olímpica antes de uma partida. Percebi que a rede estava a cair, daí saltei e fiquei pendurado. O Hugo, guarda-redes na época, segurou-me. Quando saí, vi que o dedo tinha rasgado a pele toda", recordou o antigo jogador, agora adjunto do Uberlândia, que disputa o Módulo 2, divisão de acesso do Campeonato Mineiro. "Fui para o hospital, foram quinze dias... três cirurgias... Fui convocado para seleção dentro do hospital", lembrou o ex-defesa, que ficaria fora dos relvados durante quase um mês.Voltaria a tempo dos Jogos Olímpicos, onde seria mesmo titular ao lado de Aldair no centro da defesa de uma equipa que seria terceira colocada no torneio, mas para trás ficou mesmo o susto provocado pela aliança. Nunca mais jogou com ela - a esposa autorizou... -, mas como bem refere agora... a marca ficou também no corpo. "Ficaram as cicatrizes. Um momento de distração no treino ocasionou isso e ficou registado. Todos me perguntam sobre este episódio e segue aqui o dedo torto", disse, entre risos.Na mesma conversa, Ronaldo recorda a passagem pelo Benfica, que no seu entender lhe dificultou a sonhada chegada à seleção principal (que nunca surgiu). "Preferia ter ficado mais tempo no Atlético Mineiro. Em termos de projeção na seleção brasileira prejudicou-me muito a ida para Portugal. O futebol português não tinha uma visibilidade igual é hoje. Com isso, perdi espaço na seleção", lamentou.Além das águias, onde jogou entre 1996 e 2001, Ronaldo atuou ainda no Besiktas (entre 2001 e 2005), Santos (2006/07) e no Aris Salónica, clube onde se retirou em 2011.