Edílson recordou num programa do Youtube 'Central do Mercado' um jogo em que tentou perturbar Cristiano Ronaldo em campo, sem sucesso. Foi na final do Mundial de Clubes de 2017, em que o Grémio acabou por perder para o Real Madrid, por 1-0, com um golo do avançado português."Fui bater uma falta, o Casemiro e o Marcelo, que conheciam bem os brasileiros, avisaram que eu rematava forte. O Cristiano Ronaldo chegou perto de mim e disse 'vais falhar'. Não liguei. Rematei, a bola passou perto da baliza, mas realmente errei", lembrou o defesa de 35 anos, que atualmente joga no Avaí.Depois, tentou devolver a 'brincadeira' ao português. "A seguir houve uma falta em que ele foi chamado a marcar e eu disse-lhe 'vais errar'. Ao que ele me respondeu 'olha lá, golo'. E marcou. Olhei e disse 'o filho da p... fez golo!' Este miserável é bruxo, só pode. Abriu, a bola passou pelo meio da barreira", recordou Edílson, bem humorado.